Усадьбу Сушкиных-Кеворкова открыли после реставрации

Потребовалось два года, чтобы вернуть фасаду и интерьеру прежнее величие

На Люсиновской улице после реконструкции открыли усадьбу Сушкиных-Кеворкова - памятник архитектуры 18 и 19 веков. Здание долго находилось в аварийном состоянии и было скрыто под строительными лесами. Потребовалось два года, чтобы вернуть фасаду и интерьеру прежнее величие.

За два с лишним века этот дом испытал столько счастливых моментов, невзгод и потрясений, что хватит на дюжину романов. Строительство, свадьбы и рождение детей, войны и пожары, разорение и гибель владельцев, угроза сноса и, наконец, надежда. На то, что историческая справедливость восторжествует. И эти стены вновь задышат.

На гербе - свиток с инициалами А.К. Член-распорядитель большого торгового дома и благотворитель Агабек Кеворков приобрел эту усадьбу в 1901 году. До него ее владельцами на протяжении века были тульский купец Денис Сушкин и его благодарные потомки. Первым же хозяином - аж в 18 веке - в исторических хрониках значится московский купец Иван Сундушников. Не здание - подарок. И для историков, и для реставраторов.

"Трудно себе представить, что в постсоветское время здание было отключено от коммуникаций, было в здании несколько пожаров. И вот за два года - через исследования, через проектные и производственные работы - комплексная реставрация этого здания завершена", - отметил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

Выжженное, в прямом и переносном смысле, здание долгое время было разбито на множество кабинетов и коммунальных квартир, а затем - позабытое-позаброшенное - стало пристанищем для сомнительных личностей и бездомных.

"Потолок был полностью зашит материалами современными - фанерой, гипсокартоном. Сейчас будут полностью расчищены потолки, лепнина", - говорит Ольга Севрюгина, главный архитектор проекта реставрации.

Начали расчищать - и ахнули! Под пятью слоями краски проступили изящная живопись и чудесный лепной декор. В этом доме даже скрытые от глаз лестницы оказались сокровищем.

Пятьдесят лучших специалистов работали в усадьбе с утра до вечера, постоянно удивляясь все новым и новым открытиям. Да, ангелам у главного зеркала пришлось восстанавливать утраченные головы. Но оно само каким-то чудом уцелело! Не меньше восторгов было, когда в подвале нашли чугунную балясину - единственное, что осталось от разрушенной главной лестницы. Благодаря ей восстановили всю конструкцию, лежавшую, как оказалось, на железнодорожных рельсах с клеймом английской фирмы 19 века.

Неудивительно, что именно эта работа будет участвовать в конкурсе "Московская реставрация".

"Вот этот чудесный особняк - заявка на него поступила даже в двух номинациях. Очень важно, что уже седьмой год в Москве половина объектов в городе делается за деньги частных инвесторов", - обратил внимание Емельянов.

Теперь здесь трудятся банковские служащие. Но, как обещают, увидеть результат работы реставраторов могут все желающие. Осталось дождаться дней культурного наследия.

Ольга Стрельцова, Владимир Черных, "ТВ Центр"

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