Москвичей попросили забирать домой пьяных снегирей

При перепадах температур плоды рябины начинают бродить

В Москве появились пьяные снегири. Их заметили в парках города. Ведут птицы себя, мягко говоря, неадекватно.

Видео с таким снегирем появилось в интернете. Птица - дикая, но равнодушно дала взять себя на руку, нахохлилась и словно заснула. Даже не сделала попытку улететь. Можно подумать, что это какая-то болезнь. Однако все намного проще.

Снегири любят ягоды рябины. Сейчас при перепадах температур плоды начинают бродить. Пташки клюют их и пьянеют. И в таком состоянии легко становятся добычей ворон и котов.

"Если вы увидите птицу в таком состоянии и она дастся вам в руки, не улетит, у нее все признаки опьянения, возьмите ее домой, посадите ее в коробочку, пусть она у вас переночует. Метаболизм у птиц намного быстрее, чем у человека", - отметил орнитолог Вадим Мишин.

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