Песков заявил об отсутствии "специфического послания" Путина Зеленскому

Киев отказывается от переговоров

Президент России Владимир Путин не передавал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Об этом в четверг, 27 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент Гвинеи-Бисау на встрече с Зеленским сообщил ему, что Москва готова к диалогу.

"Наш коллега из африканского государства изъявил желание эту позицию Путин донести до украинской стороны. Какого-то специфического послания не было", - объяснили в Кремле.

Песков отметил, что Путин информировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры России и Украины, от которых Киев впоследствии отказался.

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