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"Попытка оболванить": Песков оценил заявления Варшавы о роли СССР в освобождении Польши

13:40
  • четверг
  • 27 октября 2022

В Кремле прокомментировали попытки Польши исказить историю

Утверждения из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов, являются чудовищной ложью. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля напомнил, что "очень много граждан Советского союза тогда погибло, граждан Российской Федерации, других республик, которые тогда входили в состав Советского союза, погибли, освобождая Польшу".

Заявления польских политиков Песков назвал очередной попыткой "оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским".

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что история продемонстрирует неправильность такого подхода, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России свято чтят правду о своем прошлом и никогда не позволят ее исказить. При этом политик отметила, что на примере Украины видно, как за одно-два поколения детям внушили извращенный, лживый взгляд на историю своей страны.

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