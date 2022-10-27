Захарова обвинила Зеленского в стремлении начать глобальное ядерное противостояние

Россия призывает Запад повлиять на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире. Об этом заявила в четверг, 27 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, Киев может использовать ядерный шантаж для получения от Запада дополнительной финансовой и военной помощи — при том, что "многое сразу оседает на их счетах".

Захарова призвала Запад "повлиять на своих украинских подопечных отказаться от этой опаснейшей авантюры", а также от всех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом.

Представитель российского МИД подчеркнула, что это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан, сообщает ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае реализации украинской провокации с "грязной бомбой" Москва будет считать Украину виновной в совершении акта ядерного терроризма. Дипломат отметил со ссылкой на данные Министерства обороны, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран.

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