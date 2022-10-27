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В России разрешат призывать граждан с судимостью за тяжкие преступления

14:09
  • четверг
  • 27 октября 2022

Также депутаты приравняли добровольцев к военнослужащим по контракту

Госдума разрешила призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Закон принят в третьем, окончательном чтении, передает "Интерфакс".

При этом мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение террористического акта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и другие преступления.

Кроме того, парламентарии также приравняли добровольцев к военнослужащим по контракту. Документ был принят в третьем чтении.

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