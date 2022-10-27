ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой

ВС России остановили противника
Минобороны России рассказало о неудачных попытках наступления ВСУ Червонопоповкой в ЛНР.
Украинская батальонная тактическая группа провалила наступление на красно-лиманском направлении, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены", - сообщили в военном ведомстве нашей страны.
В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавил Конашенков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"