ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Червонопоповкой

ВС России остановили противника

Минобороны России рассказало о неудачных попытках наступления ВСУ Червонопоповкой в ЛНР.

Украинская батальонная тактическая группа провалила наступление на красно-лиманском направлении, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены", - сообщили в военном ведомстве нашей страны.

В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавил Конашенков.

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