Россиян призвали к осторожности при поездках в Норвегию

МИД дал рекомендации гражданам России

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам соблюдать осторожность при планировании поездок в Норвегию, поскольку т ам разыгралась "антироссийская шпиономания". Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг, 27 октября.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила увеличение числа случаев задержания граждан России в Норвегии и посоветовала россиянам "быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов".

Во избежание каких-либо инцидентов при поездках в Норвегию россиянам рекомендуется не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику, а также избегать съемки "чувствительных объектов". При этом Захарова рассказала, что под этим терминов норвежские власти могут подразумевать "даже место, где люди моют руки".

Кроме того, нельзя использовать беспилотники на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам при планировании поездок в страны Европейского союза взвесить возможные риски, в том числе отказ во въезде, аннулирование визы, изъятие средств.

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