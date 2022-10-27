ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз объявил о полном замещении недопоставленного из России газа

14:43
  • четверг
  • 27 октября 2022

Брюссель признал, что это дорого обошлось странам Европы

Евросоюз смог заместить весь газ, не поставленный из России в 2022 году, за счет альтернативных поставщиков. Об этом заявила в четверг, 27 октября, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Газпром" оценил выгоду от создания газового хаба в Турции для других стран

Конкретных цифр, сколько газа, по мнению Еврокомиссии, ЕС недополучил из России в 2022 году, Симпсон не назвала.

Чиновница при этом признала, что Евросоюз продолжает платить огромную цену за свой энергетический импорт, а потребители и предприятия находятся под очень высоким давлением.

Представитель официального Брюсселя не прокомментировала позицию Норвегии как крупного экспортера газа относительно обсуждаемого в Евросоюзе потолка цен на газ, сообщает ТАСС.

Ранее власти Венгрии скептически оценили инициативу введения потолка цен на российский газ, заявив, что совершение экономического самоубийства не поможет Украине". Как отметил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, не только его страна выступает против потолка цен на газ, однако конкретные государства не назвал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газовая станция
Газовая станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.