Евросоюз объявил о полном замещении недопоставленного из России газа

Брюссель признал, что это дорого обошлось странам Европы

Евросоюз смог заместить весь газ, не поставленный из России в 2022 году, за счет альтернативных поставщиков. Об этом заявила в четверг, 27 октября, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Конкретных цифр, сколько газа, по мнению Еврокомиссии, ЕС недополучил из России в 2022 году, Симпсон не назвала.

Чиновница при этом признала, что Евросоюз продолжает платить огромную цену за свой энергетический импорт, а потребители и предприятия находятся под очень высоким давлением.

Представитель официального Брюсселя не прокомментировала позицию Норвегии как крупного экспортера газа относительно обсуждаемого в Евросоюзе потолка цен на газ, сообщает ТАСС.

Ранее власти Венгрии скептически оценили инициативу введения потолка цен на российский газ, заявив, что совершение экономического самоубийства не поможет Украине". Как отметил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, не только его страна выступает против потолка цен на газ, однако конкретные государства не назвал.

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