Россия неоднократно предупреждала об опасности поставок оружия Украине

Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Foreign Policy, Киев хочет получить так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов, а также их европейские аналоги.

При этом в США запрещено экспортировать такие боеприпасы, хотя формально сами они не подпадают под законодательный запрет, как, например, противопехотные мины.

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова заявила, что Киев также запросил кассетные боеприпасы BONUS шведско-французского производства, которые совместимы с натовскими артиллерийскими орудиями, а также управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab.

В России ранее неоднократно указывали, Киев использует запрещенные методы войны, в том числе запрещенные кассетные боприпасы. В частности, ВСУ применили кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта, при обстреле гражданской переправы в Херсоне. Пострадали десять человек, в их числе дети, четыре человека погибли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"