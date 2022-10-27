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ВС России уничтожили завод по производству ракетного топлива в Павловграде

14:56
  • четверг
  • 27 октября 2022

Также поражены четыре пункта управления ВСУ

Оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха уничтожено ударом высокоточного оружия ВС России в Павловграде. Также ликвидировано четыре пункта управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, в Харьковской и Херсонской области, а также в ДНР российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ. В 186 районах ликвидировано 62 артиллерийских подразделения, живая сила и техника противника.

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