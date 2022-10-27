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Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

15:29
  • четверг
  • 27 октября 2022

Этому будут предшествовать очень теплые выходные

В понедельник, 31 октября, в Москве резко похолодает, ожидаются заморозки и метель, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Подмосковье выпал первый снег

Как пояснил метеоролог, во второй половине воскресенья в столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков.

В результате в течение воскресенья столбики термометров опустятся с 10 до 5 градусов, а к вечеру до 1 градуса, при этом дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров.

В ночь на понедельник ожидаются заморозки до минус 2 градусов в Москве и до минус 4 градусов в Подмосковье, а также гололедица, которую местами припорошит символическим снежным покровом, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные 29 и 30 октября ожидается "необычное тепло для этого времени года". В субботу ожидается 10-11 градусов тепла, а в воскресенье — до плюс 12 градусов. Такой температурный фон на шесть градусов превышает климатическую норму конца октября.

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