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Путин: уничтожение европейских газопроводов - запредельно

17:28
  • четверг
  • 27 октября 2022

Президент выступает перед участниками клуба "Валдай"

Уничтожение европейских газопроводов является является запредельным. В четверг об этом заявил Владимир Путин, выступая перед участниками международного дискуссионного клуба "Валдай", на котором обсуждают, каким должен быть "Мир после гегемонии".

"Уничтожение общеевропейских газопроводов - это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин.

Накануне Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что подрывы "Северных потоков" наносят колоссальный ущерб европейской экономике, ухудшают жизнь миллионов людей.

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