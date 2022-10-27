Москва обратилась к Еревану за подтверждением запрета на въезд Затулину и Симоньян

Дальнейшие действия зависят от официального ответа Армении

Россия ожидает разъяснений по поводу запрета на въезд в Армению первому зампреду комитета Государственной думы по делам СНГ Константину Затулину и главному редактору российского телеканала RT Маргарите Симоньян. Москва направила запрос Еревану по дипломатическим каналам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения, мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится", - ответила Захарова на вопрос журналиста.

Дипломат напомнила, что Запад целенаправленно пытается раскачать ситуацию на Южном Кавказе, вбить клин в отношения между Москвой и Ереваном. В таких условиях не хотелось бы придумывались какие-то искусственные поводы. В то же время, если информация подтвердится, это сложно будет квалифицировать как дружественный шаг армянской стороны. Россия определится с ответными действиями после получения ответа.

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