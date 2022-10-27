"Читать и перечитывать": Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае"

Начало пленарной сессии запланировано на 16:00

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 27 октября, станет главным событием дня. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что выступление президента "наверняка потом много дней предстоит анализировать — его содержание", а также "изучать, читать и перечитывать". При этом какие-либо подробности о содержании выступления Путина Песков не привел.

Согласно графику работы "Валдая", пленарная сессия, на которой выступил российский лидер, начнется в 16:00, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле рассказали, что на 27 октября запланировано участие Владимира Путина в заседании Валдайского клуба, который в Московской области проведет большую сессию. Ожидается "обширное выступление" российского лидера, а затем пройдет дискуссия. Модератором дискуссии будет журналист, политолог, директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов.

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