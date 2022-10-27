В Совфеде объяснили, можно ли призывать иноагентов в рамках мобилизации

В законодательстве прямо не указано, что таких граждан призывать нельзя

Решение о призыве в ряды ВС России в рамках частичной мобилизации лиц, внесенных в реестры иноагентов, в каждом конкретном случае нужно принимать отдельно. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По словам сенатора, "прямо законом о воинской обязанности это не предусмотрено", что иноагентов нельзя призывать в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации.

Однако, как считает Климов, призывная комиссия должна проверять, не находится ли гражданин в реестре иноагентов Министерства юстиции. Если человек внесен в такой реестр, в каждом конкретном случае необходимо решать, призывать ли его или не принимать такого решения, цитирует члена Совфеда РИА Новости.

Ранее в Госдуме опровергли слухи о том, что планируется вносить поправки об ужесточении наказания законодательства иноагентами. Речь идет о расширении диспозиционной части норм, "охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности".

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