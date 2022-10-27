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Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

15:40
  • четверг
  • 27 октября 2022

Мэр подписал постановление

Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в столице. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Выплаты будут назначаться и осуществляется без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи; без учета доходов семьи; без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий).

"Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в городе Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия. Подать заявление на выплату детских пособий в упрощенном порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в Центр поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1", - сообщили в мэрии.

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