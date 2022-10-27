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Петр Толстой: Приграничные регионы должны получить дополнительную поддержку

15:44
  • четверг
  • 27 октября 2022

На Белгород легла вся полнота ответственности за прием беженцев

Необходимо проработать финансовую помощь приграничным регионам, в частности, Белгородской области, где на сегодняшний день "сложилась непростая ситуация". Такое мнение выразил секретарь Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" Петр Толстой.

"Именно на Белгород с первых дней легла вся полнота ответственности за прием беженцев из Харьковской области. А сейчас и из наших приграничных населенных пунктов, находящихся под обстрелами украинских бандформирований, по обеспечению не только своих мобилизованных, но и прибывших из тех регионов, главы которых не смогли справиться с поставленной задачей", - отметил он.

Со своей стороны председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что российские социальные стандарты должны быть гарантированы для всех новых граждан страны.

"Речь идет об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям", - приводит его слова пресс-служба МГРО "Единой России".

Финансирование всех мероприятий в новых регионах должно быть объединено в единую госпрограмму, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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Петр Толстой
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