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Киевские власти предупредили о жестких ограничениях энергопотребления

15:46
  • четверг
  • 27 октября 2022

Ночные обстрелы повредили энергетические объекты

Ударами ВС России в ночь на 27 ноября повреждены энергетические объекты в центральных областях Украины. В городах вводятся жесткие ограничения энергопотребления, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

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"Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения", — написал Тимошенко в Telegram.

Украинский чиновник добавил, что продолжается работа по решению энергетического вопроса с представителями Киева, областных военных администраций, оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" и Министерства энергетики. По данным Тимошенко, потребление электроэнергии ограничат в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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