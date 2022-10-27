Киевские власти предупредили о жестких ограничениях энергопотребления

Ночные обстрелы повредили энергетические объекты

Ударами ВС России в ночь на 27 ноября повреждены энергетические объекты в центральных областях Украины. В городах вводятся жесткие ограничения энергопотребления, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения", — написал Тимошенко в Telegram.

Украинский чиновник добавил, что продолжается работа по решению энергетического вопроса с представителями Киева, областных военных администраций, оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" и Министерства энергетики. По данным Тимошенко, потребление электроэнергии ограничат в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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