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Собянин продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств

16:25
  • четверг
  • 27 октября 2022

Возможности льготников по получению бесплатных лекарств расширяются

Столичное правительство приняло решение продлить до конца 2023 года пилотный проект по обеспечению отдельных льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря данному проекту возможности льготников по получению бесплатных лекарств существенно расширяются. При этом бесплатные лекарства можно получить и привычным образом - в аптечных пунктах поликлиник.

В проекте могут участвовать городские коммерческие лицензированные аптеки, которые подключены к ЕМИАС. Получить лекарство в аптеках можно при предъявлении QR-кода электронного рецепта.

Полный список аптек, выдающих льготные лекарства, размещен на портале мэра и правительства Москвы и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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