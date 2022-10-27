Собянин продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств

Возможности льготников по получению бесплатных лекарств расширяются

Столичное правительство приняло решение продлить до конца 2023 года пилотный проект по обеспечению отдельных льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря данному проекту возможности льготников по получению бесплатных лекарств существенно расширяются. При этом бесплатные лекарства можно получить и привычным образом - в аптечных пунктах поликлиник.

В проекте могут участвовать городские коммерческие лицензированные аптеки, которые подключены к ЕМИАС. Получить лекарство в аптеках можно при предъявлении QR-кода электронного рецепта.

Полный список аптек, выдающих льготные лекарства, размещен на портале мэра и правительства Москвы и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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