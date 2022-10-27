Швеция подтвердила прибытие судна РФ в район ЧП на "Северном потоке"

В Стокгольме заявили, что особое разрешение специалистам не нужно

В район аварий на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море прибыло гражданское судно "Нефрит" под российским флагом. Информацию подтвердили представители ВМС Швеции, отметив, что специалистам из России не нужно особое разрешение.

"Мы уже давно знаем, что они хотели приехать для проведения собственных расследований", — прокомментировала прибытие российских специалистов представитель ВМС Джимми Адамссон газете Aftonbladet.

Представитель ВМС пояснила, что судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. На месте аварий находятся также несколько шведских военных кораблей. Причиной утечек на двух нитках газопровода "Северный поток" Россия и некоторые западные страны назвали диверсию. Позже появились сообщения, что трубы повреждены взрывами.

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