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МЧС предупредило об угрозе смерчей в Сочи

16:43
  • четверг
  • 27 октября 2022

Россиянам напомнили правила поведения в опасной ситуации

Над Черным морем 27 октября высока угроза формирования смерчей. Об опасности предупредило главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что особенно высока угроза на участке от Магри в Лазаревском районе до села Веселое в Адлерском районе Сочи. Россиянам напомнили о правилах безопасности

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"Если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле", - говорится в сообщении МЧС.

Находящимся в здании рекомендуют отойти самим и отвести детей от окон. Надо занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых или под столами.

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