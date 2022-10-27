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Путин рассказал о негативном западном сценарии

17:32
  • четверг
  • 27 октября 2022

Итог – масштабный кризис

События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию. Системные ошибки в действиях руководства западных стран привели к масштабному кризису, заявил Владимир Путин.

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По словам президента России, Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации. Это и разжигание конфликта на Украине, обострение вокруг Тайваня, энергетический кризис.

Российский лидер подчеркнул, что игра это опасная, грязная и кровавая. Она отрицает суверенитет стран и народов. Президент России выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает ТВЦ.

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