ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин удивился "всемогуществу" Кремля

17:46
  • четверг
  • 27 октября 2022

Все, исходящее из России, объявляется "происками русских"

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", процитировал гарвардскую речь Солженицына 1978 года. Нобелевский лауреат тогда заявил: "Для Запада характерно длящееся ослепление превосходства".

Путин рассказал о негативном западном сценарии
Путин: уничтожение европейских газопроводов - запредельно

По словам президента России, с тех пор ничего не изменилось. Один шаг до желания непогрешимых уничтожить тех, кто им не нравится, подчеркнул российский лидер. Путин также процитировал героя Достоевского: "Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом".

"Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской. Все, исходящее из России, объявляется "происками Кремля". Мы такие всемогущие? Это бред какой-то, до чего скатились. Нельзя же все сваливать на козни Кремля", - сказал глава государства.

Путин отметил, что неоколониальная западная глобализация строилась именно на стирании всех различий. Но, как только глобализация стала работать на другие регионы, Запад сразу же отменил ряд правил, передает ТВЦ. Забыли даже о праве собственности. От уверенности Запада в своей непогрешимости - всего один шаг до желания уничтожить, "отменить" оппонентов, заключил российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.