Путин удивился "всемогуществу" Кремля

Все, исходящее из России, объявляется "происками русских"

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", процитировал гарвардскую речь Солженицына 1978 года. Нобелевский лауреат тогда заявил: "Для Запада характерно длящееся ослепление превосходства".

По словам президента России, с тех пор ничего не изменилось. Один шаг до желания непогрешимых уничтожить тех, кто им не нравится, подчеркнул российский лидер. Путин также процитировал героя Достоевского: "Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом".

"Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской. Все, исходящее из России, объявляется "происками Кремля". Мы такие всемогущие? Это бред какой-то, до чего скатились. Нельзя же все сваливать на козни Кремля", - сказал глава государства.

Путин отметил, что неоколониальная западная глобализация строилась именно на стирании всех различий. Но, как только глобализация стала работать на другие регионы, Запад сразу же отменил ряд правил, передает ТВЦ. Забыли даже о праве собственности. От уверенности Запада в своей непогрешимости - всего один шаг до желания уничтожить, "отменить" оппонентов, заключил российский лидер.

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