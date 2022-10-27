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Путин назвал единственный шанс на будущее для Европы

18:01
  • четверг
  • 27 октября 2022

Сегодня права Европы сильно ограничены

Единственный шанс для Европы восстановить свою субъектность – это многополярность мира, убежден Владимир Путин. Президент России заметил, что сегодня это право субъектности стран Старого света, мягко говоря, сильно ограничено.

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"Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены. Самонадеянное стремление к мировому лидерству посредством диктата оборачивается снижением авторитета лидеров западного мира, в том числе США, - заявил российский лидер, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент подчеркнул, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но есть два Запада —традиционный, исповедующий христианские ценности, с которым у России общие, еще античные корни, и космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится. В то же время, подчеркнул Путин, выступая против однополярного мироустройства, Москва не претендует на установление "двуполярного" мира или на какой-либо диктат со своей стороны, передает ТВЦ.

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