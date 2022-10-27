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Путин призвал обсудить изменение структуры ООН

18:09
  • четверг
  • 27 октября 2022

Там должно быть отражено мировое многообразие

В структуре ООН и Совета Безопасности ООН должно быть отражено мировое многообразие. В четверг об этом заявил Владимир Путин, выступая перед участниками международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер считает, что следует подумать над изменением структуры данных организаций.

В своей речи Путин отметил, что большинство народов мира уже не хотят подчиняться Вашингтону. В то же время за своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали вассалами.

Президент также рассказал, как Запад захватывает рынки и ресурсы. "Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы, все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала, - сказал Путин.

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