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Путин предупредил об опасном десятилетии

18:16
  • четверг
  • 27 октября 2022

Мир стоит на историческом рубеже

Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Россия именно так реализует свою политику, заявил Владимир Путин. По словам российского президента, сегодня новые центры мирового развития уже обладают уникальными разработками и могут конкурировать с Западом по многим направлениям.

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Владимир Путин предупредил: впереди трудные времена.

"Развал СССР разрушил равновесие политических сил. Запад провозгласил однополярное мироустройство. Сегодня однополярный мир уходит в прошлое. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди самое важное и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны", - заявил президент России.

Путин указал на главное противоречие современной эпохи: Запад уже не может управлять всем человечеством, но все еще хочет этого, передает ТВЦ. Но этого не хочет большинство народов мира. Это революционная ситуация, подчеркнул глава государства.

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