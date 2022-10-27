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Путин высказался о причинах начала спецоперации

18:24
  • четверг
  • 27 октября 2022

Признать независимость Донбасса и бросить на произвол судьбы было неприемлемо

Расширение Североатлантического альянса было неприемлемым для России, и запад это знал, однако игнорировал. В четверг об этом заявил Владимир Путин, выступая перед участниками международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер заявил, что при поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений. По словам Путина, Россия должна была что-то делать с Донбассом, надо было что-то для себя решить.

"Люди восемь лет живут на Донбассе под обстрелами, и мы должны были что-то для себя решить. Признать их независимость и бросить на произвол судьбы было неприемлемо. Одни они не выживут", - сказал президент.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

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