Путин раскрыл цель раскручивания ядерной угрозы Западом

Это попытка повлиять на союзников России

Опасность применения ядерного оружия есть, пока это оружие существует, заявил Владимир Путин. Президент России, отвечая на вопросы участников дискуссионного клуба "Валдай", раскрыл цели поднятого Западом ажиотажа вокруг угрозы атомной войны.

"Цель возни вокруг применения ядерного оружия. очень примитивная — Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей, что "нужно всем вместе противостоять России". Нагнетание этой темы проводится именно для оказания давления на нейтральные страны", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что теперь уже бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс открыто угрожала ядерным оружием. По словам президента, "девушка ляпнула, не подумав". Однако, поскольку никто из партнеров ее не одернул, России пришлось реагировать. Тем более, что и Киев постоянно говорит о своем стремлении обладать атомной бомбой, передает ТВЦ.

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