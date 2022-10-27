"Посеявший ветер – пожнет бурю": главные заявления Путина на "Валдае"

Запад не способен единолично управлять человечеством

Перед человечеством сейчас стоят два пути - или накапливать груз проблем, или попытаться вместе найти хоть и не идеальные, но работающие решения. В четверг об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". По словам президента, эпоха доминирования Запада уходит в прошлое, и ему придется начать равноправный разговор об общем будущем. Владимир Путин также ответил на вопросы участников встречи. Говорили на самые разные темы и не только о международной политике.

На площадке Валдайского клуба уже не раз говорили о тех тектонических сдвигах, которые происходили в мире и происходят прямо сейчас. Ежегодно выступал здесь и президент, предупреждая западных партнеров не совершать ошибок. Однополярный мир уходит в прошлое, порождая масштабный кризис. И человечеству нужно найти выход.

"Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством. Но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика – ситуация в известной степени революционная. Верхи не могут. А низы не хотят так уже жить", - отметил Путин.

Такое положение дел чревато цепью конфликтов, что представляет угрозу для всего человечества, в том числе и для Запада. Где до сих пор хватаются за любую возможность управлять всей планетой. На это Владимир Путин обращает особое вниманием. По сути, кризис, происходящий сейчас, результат постоянного повышения ставок так называемого золотого миллиарда за контроль над миром.

"Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность и не ставит ни во что интересы других государств… Посеявший ветер – пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер. Он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством два пути. Или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит. Или все же вместе попытаться найти решения. Пусть и не идеальные. Но работающие. Способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным", - рассказал Путин.

Например, можно умерить пыл западных политиков, которые нагнетают обстановку, угрожая применением ядерного оружия. Вспомнить хотя бы уже бывшего британского премьера Лиз Трасс. На посту она провела всего 44 дня, ушла в отставку, согласившись со своей профнепригодностью, но при этом успела пригрозить России красной кнопкой.

"Она ляпнула там. Девушка немного не в себе. Но как можно такие вещи говорить публично. Ну сказала. Ну поправили бы ее. В Вашингтоне бы публично сказали: мы не имеем к этому отношения. Мы не знаем. И обижать не надо было. Просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать. Мы думаем, что это согласованная позиция", - отметил Путин.

Россия со своей стороны никому не угрожает ядерным оружием - президент в своей речи дал ясно это понять. У нашей страны есть доктрина использования триады, и к этому документу все международные игроки должны относится серьезно.

Киев и западные страны продолжают искать способы ядерных провокаций. Задача, по словам Путина, выставить нарушителем Россию, чтобы объединить больше стран против нас.

"Теперь еще одна задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб, о том, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем примерно, где это делается. Ядерное топливо немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили в "Точку-У". Подорвали там где-то. Сказали, что это Россия нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. Вот сейчас, говорят, МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы - за и как можно быстрее нужно это сделать", - сообщил Путин.

Потому что верить украинской власти уже нельзя. Киев отказался выполнять минские соглашения, хотя это был компромиссный способ договориться с Донбассом без кровопролития. Впрочем, это шло вразрез с логикой националистов, поддержанных западом, и началось ещё на Майдане.

"Зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. Ясно было, что шансов - Виктор Федорович на меня не обидится - у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный антиконституционный переворот? Ответа нет! Ну, может быть, только один ответ – показать, кто в доме хозяин", - рассказал Путин.

Один из вопросов, который был задан президенту, касался расширения БРИКС. Недавно Саудовская Аравия выразила желание присоединиться к организации.

"Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран БРИКС, но Саудовская Аравия - это быстро развивающаяся страна. И связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводородов, добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии очень большие планы - что очень важно!" – сказал Путин.

Уважение к международным партнерам - это то, чего западным странам не хватает. Владимир Путин вспомнил свой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, когда в Париже вместе с французским лидером сидели журналисты.

"Я считаю, что определенные форматы общения между главами государств надо соблюдать и пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом в этом нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей СМИ, но просто об этом нужно предупреждать", - отметил Путин.

Всё меньше доверия и к западной финансовой системе. Россия успешно переходит к расчётам со своими международными партерами в национальных валютах. И за этим наблюдает весь мир.

"Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и другим резервным валютам". Капитально подрывает, поверьте мне, я знаю, что говорю. Все задумались держать ли золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана такая мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает, по сути дела, выйти очень сложно, но на будущее все задумались", - сообщил Путин.

Еще один вопрос касался переноса российской столицы, что уже было в истории нашей страны. По мнению президента, сейчас в этом нет необходимости. Тем более что ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой.

Есть проблемы действующего мегаполиса. Но должен вам сказать, что они под руководством команды действующего мэра решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира, во многих других мегаполисах. Было и раньше, когда нарастали, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальной инфраструктуры и так далее, но всё-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать и, наоборот, напротив, создать условия для того, чтобы и москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы или в гости, или приезжающие с туристическими целями чувствовали себя здесь комфортно. Очень многое сделано для развития города в последние несколько лет", - заявил Путин.

А в заключение президент рассказал залу анекдот: "Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно? - Потому что Россия напала на Украину – А мы здесь при чем? – А мы ввели санкции против русских – Зачем? – Чтобы им было плохо - А мы что, русские?"

Петр Вершинин. "ТВ Центр".

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