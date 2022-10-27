Путин прокомментировал перенос столицы в Сибирь

Президент отметил вклад Собянина в развитие Москвы
В России всегда центр страны ассоциировался с Москвой. Таким образом президент России Владимир Путин ответил на вопрос о переносе столицы в Сибирь.
По словам Путина, в последние годы мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для развития города, чтобы жители и приезжие чувствовали себя комфортно.
"Но я сторонник того, чтобы децентрализовать столичные функции в другие регионы, рассредоточить органы власти, штаб-квартиры крупных компаний. Но делать это нужно не спеша, спокойно, без суеты", - добавил российский лидер.
Владимир Путин в четверг выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"