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Отмену плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год

19:29
  • четверг
  • 27 октября 2022

Путин подчеркнул, что это выбор российских властей

Российская экономика адаптировалась к режиму беспрецедентного количества санкций, введенных Западом. По словам президента России, пик сложностей пройден. Владимир Путин поддержал предложение снизить проверки бизнеса и регулирующие акты.

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"Это наш выбор, за исключением производств, связанных с рисками для потребителей", - заявил Путин участникам заседания дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, дальше экономика страны будет развиваться на более устойчивой платформе. Путин пообещал продлить введенную ранее отмену плановых проверок бизнеса на 2023 год, передает ТВЦ.

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