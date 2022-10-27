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Путин заявил о сращивании национализма с неонацизмом на Украине

20:35
  • четверг
  • 27 октября 2022

Сегодняшние ура-патриоты – те же бандеровцы

Национализм на Украине сращивается с неонацизмом Это последователи бандеровцев, которые в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев убивали евреев, поляков и русских на оккупированных территориях, заявил президент России Владимир Путин.

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"Одна из серьезных, фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, она заключается в том, что происходит сращивание националистического движения и неофашистского, неонацистского", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Украинские власти опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам, к нацистам. По словам Путина, невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами – это, фактически, одно и то же, передает ТВЦ.

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