Власти Херсона решили выдворять на Украину валютных спекулянтов

Они искусственно повышают курс гривны к рублю

Власти Херсонской области решили выдворять на Украину валютных спекулянтов, которые несанкционированно повышают курс гривны к рублю. Об этом заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

"Мы наблюдаем и фиксируем всех "ждунов", всех людей, которые попытались не просто дождаться ВСУ, но и нажиться на своих собственных гражданах, поднимая курс несанкционированно, "обдирая" жителей Херсона", - сказал Стремоусов.

По словам замгубернатора, таких мародеров будут выдворять через Запорожскую область на Украину. Ранее Стремоусов заявлял, что власти фиксируют все действия так называемых спящих ячеек ВСУ в Херсоне. Он подчеркнул, что виновные понесут наказание по законам военного времени, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"