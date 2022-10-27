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Власти Херсона решили выдворять на Украину валютных спекулянтов

21:28
  • четверг
  • 27 октября 2022

Они искусственно повышают курс гривны к рублю

Власти Херсонской области решили выдворять на Украину валютных спекулянтов, которые несанкционированно повышают курс гривны к рублю. Об этом заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

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"Мы наблюдаем и фиксируем всех "ждунов", всех людей, которые попытались не просто дождаться ВСУ, но и нажиться на своих собственных гражданах, поднимая курс несанкционированно, "обдирая" жителей Херсона", - сказал Стремоусов.

По словам замгубернатора, таких мародеров будут выдворять через Запорожскую область на Украину. Ранее Стремоусов заявлял, что власти фиксируют все действия так называемых спящих ячеек ВСУ в Херсоне. Он подчеркнул, что виновные понесут наказание по законам военного времени, передает ТАСС.

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