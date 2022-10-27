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Пять человек ранены в результате нападения в ТЦ в Милане

21:41
  • четверг
  • 27 октября 2022

Пострадавшие в тяжелом состоянии

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра города Ассаго под Миланом. По предварительным данным, пострадали пять человек.

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Местные СМИ сообщают о нескольких машинах скорой помощи и специальном медицинском вертолете на месте происшествия. Пострадавших госпитализировали, состояние троих из них медики оценивают, как тяжелое.

Нападавший - 46-летний итальянец, мужчину задержали карабинеры. Что послужило причиной атаки, пока неясно, полиция выясняет обстоятельства ЧП. Предполагают, что речь идет о поступке невменяемого человека, передает РИА Новости.

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