Пять человек ранены в результате нападения в ТЦ в Милане

Пострадавшие в тяжелом состоянии
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра города Ассаго под Миланом. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Местные СМИ сообщают о нескольких машинах скорой помощи и специальном медицинском вертолете на месте происшествия. Пострадавших госпитализировали, состояние троих из них медики оценивают, как тяжелое.
Нападавший - 46-летний итальянец, мужчину задержали карабинеры. Что послужило причиной атаки, пока неясно, полиция выясняет обстоятельства ЧП. Предполагают, что речь идет о поступке невменяемого человека, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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