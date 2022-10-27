Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Мэр Москвы много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы

Проблемы в развитии Москвы как мегаполиса под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед участниками международного дискуссионного клуба "Валдай".

"За последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы (проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и т.д.) купировать и наоборот создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал", - сказал Путин.

Президент также прокомментировал перенос столицы в Сибирь. По его словам, в России всегда центр страны ассоциировался с Москвой. Но при этом можно было бы децентрализовать некоторые столичные функции в другие регионы.

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