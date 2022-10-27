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В Башкирии объявили о завершении частичной мобилизации

22:01
  • четверг
  • 27 октября 2022

В регион вернули около 200 мобилизованных, у которых есть трое детей

Власти Башкирии объявили о завершении частичной мобилизации. Как заявил глава региона Радий Хабиров, поставленные задачи выполнены.

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"Могу объявить, что поручения в рамках частичной мобилизации и те задачи, которые перед республикой, выполнены", - сказал Хабиров во время прямого эфира с жителями республики. Глава Башкирии добавил, что около 200 мобилизованных, у которых трое несовершеннолетних детей, вернулись в регион.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Призываются в общей сложности 300 тысяч человек, в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт, передает РИА Новости.

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