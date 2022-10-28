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"Жесткий клинч": эксперт объяснил противоречия внутри ЕС

08:49
  • пятница
  • 28 октября 2022

В Евросоюзе нарастают центробежные течения

Что происходит с отношениями внутри Евросоюза? Так ли едины в своем стремлении поддерживать Украину европейские лидеры? За что Эмманюэль Макрон обиделся на Олафа Шольца? И при чем здесь Си Цзиньпин?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Александр Камкин.

"В Евросоюзе нарастают центробежные течения. К чему это приведет? Я бы выделил два сценария. Либо со скрипом и скандалами ЕС на какое-то время еще сохраняет свои нынешние институциональные формы, либо все-таки начинается движение по разным трекам. Ситуация немного напоминает Австро-Венгерскую империю последних ее десятилетий. Когда секретарь немецкого канцлера фон Бисмарка, возвращаясь в Берлин, говорил: наш союзник - политический труп", - отметил эксперт.

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