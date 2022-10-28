Музыка обездоленных: за что "отменили" Канье Уэста

Карьера рэпера окончена?

Культура отмены добралась до звезд свободного мира. Вдруг решили просто взять и отменить Канье Уэста. Легендарный рэпер, продюсер, фэшн-дизайнер и бывший муж Ким Кардашьян нарубил дров с публичными выступлениями. До того дошло, что его фигуру решили вынести из музея восковых фигур мадам Тюссо.

Провокации и выходки, идущие вразрез с общественной моралью, - двигатель шоу бизнеса. Только мораль сильно поменялась. Стоило Канье Уэсту в начале октября на неделе моды в Париже показать футболки собственного бренда с надписью "Жизни белых имеют значение", кто только не кинул в него камень.

Телекомпания NBC организовала целое виртуальное партсобрание с обсуждением морального облика. Из серии "Не могу молчать!". Потому что Канье Уэст сеет ненависть и разъединяет людей. Отсюда поподробнее.

Когда на улицы американских городов выплеснулось движение Black Lives Matter, все смотрели на это как на захватывающий сериал. Погромы, прокатившиеся по Штатам, избиения белых - все это называли законными протестами. В телерепортажах ребята тащили технику из магазинов и набивали сумки алкоголем. В руководстве БЛМ же собирали пожертвования и покупали недвижимость. Бизнес!

А Канье Уэст и заявил в соцсети: "Все знают, что Black Lives Matter была аферой. Теперь все кончено".

Если жизни черных имеют значение, то почему жизни белых значения не имеют? Нет! Думать можешь что угодно, а говорить - только то, что нужно. Дальше - больше. Канье Уэста понесло по-настоящему. Забанили в соцсети за антисемитские реплики. А у него контракт с "Адидас" - компанией, которая гордится своим моральным обликом.

"Адидас", "Гэп", "Баленсиага" тут же разорвали сотрудничество с рэпером и фэшн-дизайнером. Карьера подошла к концу. СМИ с удовольствием сообщили, что Канье Уэст потерял несколько миллиардов долларов на контрактах.

Он пытался объясниться, что не может быть антисемиттом, потому что чернокожий, но было поздно. Понятно, что рэп - это музыка обездоленных, крик протеста, который в выражениях не стесняется. Плох тот рэпер, который без скандала. Оказывается, и в свободном мире остались границы, которые даже рэперам переходить нельзя. На обсуждении непростой его судьбы бросились делать себе рекламу эксперты всех калибров.

"Публика может простить исполнителю многое, если он продолжит создавать продукт, который однажды сделал его знаменитым", - заявил Эрик Бернстайн, президент Bernstein Crisis Management.

Так что не будем переживать за Канье. В мире чистогана любой скандал - лишний процент к капиталу. Может быть, он в новом рэп-шедевре оправдается и опишет свою непростую судьбу.

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