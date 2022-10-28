Россия представила в ООН проект резолюции по биолабораториям

Москва рассчитывает на начало международного расследования

В Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого Россия представила проект резолюции по американским биолабораториям на Украине, передает "ТВ Центр".

Как заявил постпред нашей страны Василий Небензя, Москва рассчитывает на скорейшее принятие документа и начало международного расследования.

Ранее российские дипломаты распространили среди делегатов в ООН доказательства того, что в биолабораториях на Украине по заказу США вели разработки компонентов запрещенного биооружия. Как отметил Небензя, подобная деятельность представляет серьезную опасность для всего мира.

"Перечень изучаемых патогенов не соответствует актуальным вопросам здравоохранения Украины, как это представлено в документах Всемирной организации здравоохранения (корь, полиомиелит, туберкулез и другие социально значимые инфекции), но включает возбудители опасных инфекционных заболеваний, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В составе полученных нами документов содержатся описания проектов UP-4, Flu-Flyway и Р-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц (в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла) и летучих мышей (в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов), которые могут рассматриваться в качестве средств доставки", - отметил дипломат.

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