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ВСУ обстреляли Первомайск из HIMARS

09:26
  • пятница
  • 28 октября 2022

Перед этим артиллерийским ударам подверглась Новая Каховка

Украинские националисты сегодня утром выпустили две ракеты из американских установок HIMARS по Первомайску в Луганской народной республике. А перед этим артиллерийским ударам подверглась Новая Каховка в Херсонской области, передает "ТВ Центр".

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС
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Наши системы ПВО сбили по меньшей мере 12 ракет американского производства.

Украинские националисты не оставляют попыток разрушить плотину Каховской ГЭС. Под огнем также оказались другие объекты гражданской инфраструктуры и жилые массивы города.

А накануне вечером ВСУ били по Донецку и Горловке. Использовали снаряды натовского калибра. Также обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую.

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