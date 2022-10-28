ВСУ обстреляли Первомайск из HIMARS

Перед этим артиллерийским ударам подверглась Новая Каховка

Украинские националисты сегодня утром выпустили две ракеты из американских установок HIMARS по Первомайску в Луганской народной республике. А перед этим артиллерийским ударам подверглась Новая Каховка в Херсонской области, передает "ТВ Центр".

Наши системы ПВО сбили по меньшей мере 12 ракет американского производства.

Украинские националисты не оставляют попыток разрушить плотину Каховской ГЭС. Под огнем также оказались другие объекты гражданской инфраструктуры и жилые массивы города.

А накануне вечером ВСУ били по Донецку и Горловке. Использовали снаряды натовского калибра. Также обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую.

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