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Быстрые и маневренные: как Ми-35 работают в зоне СВО

09:13
  • пятница
  • 28 октября 2022

Вертолеты работают с предельно малых высот

Сегодня ВКС России отмечают профессиональный праздник - день армейской авиации. Ее история началась 74 года назад, когда в Серпухове была сформирована первая вертолетная эскадрилья. Сейчас летчики успешно выполняют боевые задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, передает "ТВ Центр".

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Минобороны опубликовало кадры работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Они уничтожают бронетехнику, опорные пункты ВСУ, сопровождают колонны, доставляют десант, грузы и прикрывают наземные формирования.

Экипажи быстрых и маневренных Ми-35 при уничтожении вражеских целей, применяют кабрирование - летят практически над самой землей, затем резко набирают высоту и выпускают ракеты.

"Работаем с предельно малых высот - дальность у нас с пяти с половиной и до семи с половиной-восьми километров. Это выполняется для того, чтобы не подходить близко к линии соприкосновения с противником. С больших расстояний работаем", - объяснил командир экипажа вертолета Ми-35 Дмитрий.

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