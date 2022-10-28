Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко получил "Золотую звезду"

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах участников спецоперации. Российские военные проявляют героизм, отвагу и высочайший профессионализм.

Младший сержант Дмитрий Бурылов, действуя в составе группы артиллеристов, нанес значительный урон националистам. Он оперативно произвел расчеты и точным ракетным ударом уничтожил две вражеские боевые машины пехоты и двадцать радикалов.

Капитан Александр Никитин при освобождении населенного пункта от неонацистов попал под обстрел. Несмотря на контузию, Александр продолжил корректировать работу артиллерии с помощью беспилотника. В результате наши мотострелки выбили врага с занимаемых им позиций.

Старший прапорщик Алексей Черняк вместе с сослуживцами восстановил работу станции связи, поврежденной во время массированного обстрела. Благодаря действиям Алексея, наши военные смогли оперативно передать артиллеристам координаты противника, не допустить потерь и отразить атаку врага.

Лейтенант Николай Юрченко тоже обеспечивал связь батальонно-тактической группы. Когда в результате минометного удара станция спутниковой связи получила повреждения, Николай рискуя жизнью, наладил ее работу, что позволило отразить нападение украинских националистов.

Еще один герой - командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко. Он получил медаль "Золотая звезда" - высшую госнаграду страны - из рук главы Минобороны Сергея Шойгу.

"Прикрывали десантно-штурмовую роту, позиции минометных батарей. Роты, находясь на своих опорных пунктах, подвергались ударам авиации противника. Личным составом взвода уничтожено 12 самолетов, четыре вертолета", - сообщил лейтенант.

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