"Прогресс МС-21" доставил на МКС новогодние подарки

Космический грузовик причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск"

Сегодня утром к МКС пристыковался грузовой корабль "Прогресс МС-21", запущенный с космодрома Байконур двое суток назад, передает "ТВ Центр".

Он причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции в 5 часов 48 минут по московскому времени.

Грузовик доставил топливо, питьевую воду, оборудование, материалы для научных экспериментов, а также - новогодние подарки, которые подготовили родственники членов экипажа.

Сейчас на МКС находятся три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также пятеро астронавтов из США и Японии.

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