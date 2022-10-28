"Прогресс МС-21" доставил на МКС новогодние подарки

Космический грузовик причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск"
Сегодня утром к МКС пристыковался грузовой корабль "Прогресс МС-21", запущенный с космодрома Байконур двое суток назад, передает "ТВ Центр".
Он причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции в 5 часов 48 минут по московскому времени.
Грузовик доставил топливо, питьевую воду, оборудование, материалы для научных экспериментов, а также - новогодние подарки, которые подготовили родственники членов экипажа.
Сейчас на МКС находятся три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также пятеро астронавтов из США и Японии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"