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Кадыров рассказал о потерях Чечни при обстреле в Херсонской области

08:37
  • пятница
  • 28 октября 2022

Регион поддержит семьи погибших

Во время артиллерийского обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Власти Херсонской области рассказали о потерях ВСУ

Как написал политик в своем Telegram-канале, еще 58 чеченских бойцов получили ранения, в том числе четыре человека — тяжелые, однако их жизни ничто не угрожает.

Кадыров выразил соболезнования семьям погибших, а также подчеркнул, что регион будет поддерживать семьи погибших, в том числе будут выделены деньги на организацию похорон бойцов.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее признал, что для Вооруженных сил Украины "ситуация меняется в неприятную сторону для нас". Туда переброшена "огромная военная сила", включающая около шести батальонно-тактических групп, "всего их там уже под 30 или за 30".

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
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