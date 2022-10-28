Байден не поверил в заявление Путина о ядерном оружии

Президент России подчеркивал, что Москве не нужен ядерный удар по Украине

Заявления российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его. Такое мнение в пятницу, 28 октября, высказал президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил, что "если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом", а также поинтересовался, "почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия".

В интервью телеканалу Newsnation Джо Байден заявил, что Владимир Путин "был очень опасен в своем подходе" к теме ядерного оружия и его применения.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что опасность применения ядерного оружия есть, пока это оружие существует. При этом "цель возни вокруг применения ядерного оружия", по мнению российского лидера, примитивна: Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей, что "нужно всем вместе противостоять России". Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие намерений первой применять ядерное оружие.

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