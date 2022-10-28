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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов

08:56
  • пятница
  • 28 октября 2022

В пакет войдут преимущественно боеприпасы

Власти США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Источники при этом сообщали, что официально о выделении данной помощи могут официально объявить в течение суток. Боеприпасы в рамках нового транша предполагается выделить со складов Пентагона.

Однако в очередную партию помощи Киеву не войдут новые вооружения, которые США ранее не предоставляли Украине, несмотря на требования украинских властей, утверждают источники.

Кирби при этом напомнил, что Вашингтон уже выделил Киеву свыше 20 пакетов военной помощи, но США намерены "делать это столько, сколько потребуется", сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад хочет обеспечить оказание помощи Украине "на десятилетия" вперед. По словам главы германского правительства, речь идет о "плане Маршалла XXI века". Политик выразил мнение, что это "задача поколений", решение которой "должно начаться сейчас".

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