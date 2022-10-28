Япония обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия

Токио трактует таким образом слова Владимира Путина

Власти Японии ознакомились с заявлениями российского лидера Владимира Путина о вероятности ядерного конфликта. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

Политик отметил, что Токио испытывает крайнюю обеспокоенность в связи с вероятностью применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, а также обвинил российскую сторону в угрозах применения этого вида вооружения.

Хаяси заявил, что "любые попытки России повысить уровень эскалации являются непростительными".

При этом в заявления Москвы о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" Япония не верит, цитирует заявление министра ТАСС.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что опасность применения ядерного оружия есть, пока это оружие существует. При этом "цель возни вокруг применения ядерного оружия", по мнению российского лидера, примитивна: Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей, что "нужно всем вместе противостоять России".

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