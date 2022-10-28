Гросси раскрыл детали миссии МАГАТЭ по "грязной бомбе"

Эксперты агентства отправятся на Украину

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Украину для проверки информации о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" через пару дней. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, специалисты агентства "намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке". При этом посещены будут только те объекты, где, по информации России, может вестись подготовка к созданию "грязной бомбы".

Глава МАГАТЭ напомнил, что "были очень четкие указания высокопоставленного представителя России о возможном неподобающем использовании ядерных материалов".

Касательно возможных сроков предоставления выводов по результатам проверки Гросси заявил, что "речь идет о днях", сообщает ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение направить своих специалистов на Украину в связи с заявлениями российской стороны о том, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с ядерным боеприпасом. При этом глава украинского МИД заверил, что "нам нечего скрывать".

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