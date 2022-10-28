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Гросси раскрыл детали миссии МАГАТЭ по "грязной бомбе"

09:41
  • пятница
  • 28 октября 2022

Эксперты агентства отправятся на Украину

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Украину для проверки информации о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" через пару дней. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
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По словам Гросси, специалисты агентства "намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке". При этом посещены будут только те объекты, где, по информации России, может вестись подготовка к созданию "грязной бомбы".

Глава МАГАТЭ напомнил, что "были очень четкие указания высокопоставленного представителя России о возможном неподобающем использовании ядерных материалов".

Касательно возможных сроков предоставления выводов по результатам проверки Гросси заявил, что "речь идет о днях", сообщает ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение направить своих специалистов на Украину в связи с заявлениями российской стороны о том, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с ядерным боеприпасом. При этом глава украинского МИД заверил, что "нам нечего скрывать".

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