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Илон Маск возглавил Twitter и сразу начал увольнения

08:30
  • пятница
  • 28 октября 2022

Сделка уже закрыта

Американский предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, сообщил со ссылкой на источники корреспондент телекомпании CNBC Дэвид Фейбер.

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Он уточнил, что уже прошли первые увольнения.

"Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска", - отметил Фейбер.

Маск уже закрыл сделку по приобретению компании, добавляет газета Financial Times.

Ранее руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 миллиарда долларов. В какой-то момент сделка чуть не сорвалась, так как бизнесмену не понравилось огромное количество ботов, населяющих площадку.

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