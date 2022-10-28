Илон Маск возглавил Twitter и сразу начал увольнения

Сделка уже закрыта

Американский предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, сообщил со ссылкой на источники корреспондент телекомпании CNBC Дэвид Фейбер.

Он уточнил, что уже прошли первые увольнения.

"Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска", - отметил Фейбер.

Маск уже закрыл сделку по приобретению компании, добавляет газета Financial Times.

Ранее руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 миллиарда долларов. В какой-то момент сделка чуть не сорвалась, так как бизнесмену не понравилось огромное количество ботов, населяющих площадку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"